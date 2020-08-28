بكين تهدد بحظر “آيفون” إلى الأبد في حال قررت واشنطن حظر “وي شات”

الخليج 365:
هددت الصين بحظر هواتف “آيفون” الأمريكية الشهيرة في حال قيام واشنطن بحظر تطبيق المراسلة الصيني الشهير “وي شات”.
حذرت بكين من أن المواطنين الصينيين قد يتخلون عن هواتف “آيفون” الخاصة بهم قريبًا وإلى الأبد إذا حظرت واشنطن تطبيق المراسلة الشهير “وي شات”.
ونوهت الصين إلى أن بياناتها ومسوحاتها تؤكد استعداد مواطنيها التام بالتخلي عن هواتف “آيفون” المصنعة من قبل شركة “آبل” الأمريكية.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجان في بيان له نشر على “تويتر”، أمس الخميس، الإدارة الأمريكية بارتكاب “القرصنة”، وأنه في حال حظرت واشنطن “وي شات”، فلن يكون هناك سبب لاحتفاظ الصينينيين بمنتجات “آيفون” و”آبل”.
وقال ليجان إنه كان على علم بالاستطلاع الذي أجرته منصة التواصل الاجتماعي الصينية “Weibo”، والذي أظهر أن حوالي 95% من المستخدمين الصينيين سيتخلون عن هاتف “آيفون” الخاص بهم إذا تم حظر تطبيق “وي شات”، ووضعه في “القائة السوداء” لأمريكا.
ونوه ليجان إلى أنه يوجد في التطبيق الصيني “وي شات” حوالي 1.5 مليار مستخدم، معظمهم يعيشون في الصين.
سبوتنيك
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