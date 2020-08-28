شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، حسين أميرعبد اللهيان، إن الشرق الأوسط الجديد يتشكل من خلال الطرد النهائي لأمريكا من المنطقة.

وجاء تعليق عبد اللهيان في تغريدة على “تويتر”، ردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

​وكتب أمير عبد اللهيان، على صفحته يقول “برايان هوك تطرق إلى خيانة الإمارات لفلسطين واعتبرها الشرق الأوسط الجديد”.

وتابع “يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة”.

وأضاف “الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمریكيين”. المادة السابقة خطبة الجمعة.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة انقلاب في كسلا..!.. بقلم لينا يعقوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.