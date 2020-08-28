شاهد بالصورة.. استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى كسلا

تواصلت عبر مطار كسلا عمليات وصول التعزيزات العسكرية الخاصة بحفظ الامن بالولاية جراء الاحداث المؤسفة التي شهدتها الولاية خلال اليومين الماضين بين المكونات المؤيدة لتعيين الاستاذ صالح عمار واليا للولاية والرافضة له الامر الذي ادى الى حالة من عدم الامن والاستقرار واحتكاكات نتج عنها وقوع ضحايا وخسائر في الممتلكات، حيث استقبل مطاركسلا قوة من قوات الاحتياطي المركزي تمثل اضافة للقوات المتواجدة بالولاية.

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ووصف العقيد شرطة دكتور القرشي السر السيد قائد قوات الاحتياطي المركزي بولاية كسلا بحسب (سونا)، مهمة القوات بالكبيرة لحل الاشكاليات بولاية كسلا وحماية النزاعات الامر الذي يؤكد قومية قوات الاحتياطي المركزي التي تمتلك الاحترافية المهنية في العمل والوحدة فيمابين افرادها ،مضيفا في هذا الصدد انه لايوجد فرق بين اي مواطن في اي ولاية عن الاخر ويتم التعامل معهم علي اساس سودانيتهم والعمل على حمايتهم بكل ما اوتينا من قوة ، معربا عن تمنياته بحسم الامور في ولاية كسلا حتي يعيش المواطن في امن واستقرار مضيفا اننا نتعشم كثيرا بعد وصول القوة في حسم الامور التي ستجد العون والبيئة المهيأة التي تساعد في تأدية المهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)