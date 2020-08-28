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شاب يقتل شقيقه بعصا بولاية سنار

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دونت شرطة اللكندي بمحلية العوض بسنار بلاغاً عن أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين قام بالتعدي على شقيقه البالغ من العمر خمسة وثلاثون عاماً بالضرب بعصا مما أدى إلى وفاته، وذلك بمنطقة اللكندي.

 

وعلى إثرها قامت الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان إلى الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وبحسب صحيفة الدار، ألقت الشرطة القبض على المتهم في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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