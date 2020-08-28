مجهولان يقتلان شخصاً ويُصيبان آخر بجنوب كردفان

لقي شخصٌ مصرعه وأُصيب آخر بمنطقة رجول التبلدي التابعة لإدارية كرتالا بمحلية هبيلا بجنوب كردفان.
وعلمت مصادر أنّ الحادث وقع قبل عدة أيّامٍ بين منطقة العليق ورجول التبلدي عندما أراد المُزارعان محمد فضل جبريل وإسماعيل محمد علي، التسوُّق بسوق رجول التبلدي الذي يبعد (3) كلم عن العليق، وتمّ إطلاق النار عليهما من شخصين مُلثّمين ما أدى لإصابة محمد فضل جبريل بطلق ناري في الرأس وتوفي في الحال وهو جالس تحت شجرة ونُهبت بندقيته الكلاشنكوف التي كان يحملها وموبايله، بينما أُصيب إسماعيل محمد علي بطلق في الفخذ وحُوِّل لمستشفى الأبيض، وشُخِّصت إصابته بقطع في الشريان وحُوِّل منها لمستشفى الشرطة ثم إلى المستشفى الدولي ودخل في غيبوبةٍ لعدة أيّام أفاق منها أمس بحسب صحيفة الصيحة، وتمّ تدوين بلاغ ضد مجهول بقسم شرطة رجول التبلدي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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