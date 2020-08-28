بالصورة.. هيئة الصرف الصحي تهنئ نفسها وكل من ساهم في إيقاف تدفق النيل

بعدما غمره النيل .. هيئة الصرف الصحي تنشر هذه الصور مهنأة نفسها وكل من ساهم في إيقاف تدفق النيل على النفق الممتد من جسر الفتيحاب. Advertisements facebook facebook الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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