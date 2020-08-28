الشرطة تعثر على مواطن مشنوق في ظروف غامضة

عثرت شرطة دار السلام غرب على مواطن مشنوق في ظروف غامضة، عندها اتخذت شرطة دار السلام ترافقها شرطة مسرح الجريمة كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة صوب جثمان المواطن المشنوق. وبأورنيك (8) جنائي تم نقل الجثمان لمشرحة أم درمان وتدوين بلاغ بالرقم 726 حيث قامت إدارة المشرحة برئاسة البروف جمال يوسف بعمل اللازم حيال الجثمان. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، سلم جثمان المواطن لذويه لمواراته الثرى فيما تسعى الشرطة في إجراءات لمعرفة ملابسات الحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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