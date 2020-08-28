شاهد بالصورة.. وصل وفد حكومي برئاسة وزير الداخلية إلى كسلا

وصل وفد حكومي برئاسة وزير الداخلية إلى ولاية كسلا ويجتمع مع لجنة أمن الولاية للوقوف على الأحداث الأمنية التي شهدتها الولاية مؤخراً.. facebook Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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