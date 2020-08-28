اطلاق سراح المتهم بقتل والدته والمحكمة تكتفي بمدة حبسه

أطلقت محكمة بحري الجنائية سراح المتهم بقتل والدته وإصابة شقيقه بساطور واكتفت بالمدة التي قضاها بالحراسة فيما أمرته بدفع دية غير مغلظة لورثة المجني عليها مشيرة إلى أن المدة التي قضايها تجاوزت الستة أعوام وذلك بعد الجدل التي حسم بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي ثبتت حالته.

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ووفقاً للتفاصيل الأولية التي حدثت في العام 2013م عندما تلقت الشرطة بلاغاً في الساعات الأولى من الصباح يوم الحادثة بقتل المتهم (ل) والدته وإصابة شقيقه بالشعبية، ومن ثم لاذ بالفرار إلى ولاية الجزيرة وقد تمكنت المباحث من قبضه في مأمورية مستعجلة إلى ولاية الجزيرة التي أخطرت سلطاتها مباحث شرطة ولاية الخرطوم بوجود المتهم إثر النشرة التي عمت وتم اخضاعه للتحريات الأولية بقسم شرطة الصافية فيما تلقت شقيقه العلاج ودون البلاغ الجنائي وقد صاحبت الإجراءات الأولية بحسب صحيفة الدار، احالة المتهم إلى مستشفى عبد العال الإدريسي والحصول على تقرير يؤكد حالته النفسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)