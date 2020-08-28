شاهد بالفيديو.. مياه النيل تتسرب داخل شوارع الخرطوم وفشل في السيطرة عليها

مياه النيل الأبيض في السودان تتسرب إلى داخل العاصمة وغمرت شوارع رئيسية ولم تفلح محولات السلطات من السيطرة عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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