إحتجاجات بمحلية البرقيق وإغلاق وحدة كرمة بالشمالية

قام شباب محتجون بإغلاق وحدة كرمة الإدارية وطرد العاملين بها وبرروا تصعيدهم اللافت بأن لديهم عدة مطالب مشروعة في الجانب الصحي والإداري لم تجد طريقاً للتنفيذ بالصورة المطلوبة والمرجوة. ونوه المحتجون الى أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح امام مباني الوحدة الادارية حتى اليوم الجمعة مشددين بحسب صحيفة الجريدة، بضرورة تحقيق مطالبهم. Advertisements وأكد ممثل تتسيقية لجان المقاومة بالمحلية تبني لجان المقاومة لاعتصام وحدة كرمة كاشفاً عن أنهم أمهلوا المحلية والولاية 72ساعة لتحقيق مطالبهم وإن لم يتم الاستجابة لها وتحقيقها، لديهم وسائل عدة للتصعيد سيتم استخدامها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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