القبض على عدد كبير من تجار العملة بالخرطوم….

الخليج 365:

اوقفت شرطة ولاية الخرطوم يوم الخميس 85 متهما من مضاربي النقد الاجنبي بوسط الخرطوم وبحسب مصدرصحفي ان شرطه الولاية تعقبت نحو (85) من مخربي الاقتصاد وتجار العملة وسط الخرطوم في محيط الجامع الكبير وبرج البركه وفندق المريديان مستهدفة الشريحة والمجاهرين بصورة غير حضارية ودونما احترام للسلطات وقوانينها. .أسفرت الحمله عن ضبط 85 متهم وجدت بحوزتهم مبالغ مالية سودانيه واجنبية وفتحت في مواجهتهم بلاغات بقسم شرطة الخرطوم شمال. المادة السابقة يا أخي حرام عليك.. بقلم إسماعيل حسن المقالة القادمة سائق السفارة والتجارة شطارة.. بقلم أيمن كبوش

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