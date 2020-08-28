يا أخي حرام عليك.. بقلم إسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️حقيقة لا ندري من أي كوكب هبط مجلس المريخ الحالي، ومديره التنفيذي، على كوكب المريخ…

▪️مجلس عجيب وغريب ومريب..

▪️لا عندو دم… لا عندو ذوق… لا عندو فهم..!!

▪️شوكة حوت….. لا دار تتبلع.. لا دار تفوت!!

▪️ولو أنه يتمتع بذرة من الاحساس… ذرة فقط…. لقدم استقالته من “زمن بدري”.. وأراح واستراح..

▪️لكنه ثقيل ثقالة مبالغة..

▪️الصفوة من طرف – عدا قلة قليلة – وصلوا لقناعة تامة بأنه ليس بحجم المريخ..

▪️حتى الذين ناصروه.. وساندوه.. ووقفوا معه في البداية – وأنا واحد منهم – غيّروا رأيهم فيه، بعد أن لاحظوا تفككه.. وعدم تجانسه…. وإصراره على ارتكاب الأخطاء..

▪️والمصيبة الكبرى…… المدير التنفيذى مدثر خيري، يزعم أن استقالة الضباط الأربعة لا تعني انهيار المجلس..!!

▪️من أين لك هذا يا حبيب..؟؟

▪️يعني إذا مادبو استقال بعد عودته اليوم أو غداً.. المجلس برضو ح يكون شرعي؟؟؟!!

▪️طيب رجاء فهمنا كيف، وبأي قانون، أو نظام أساسي، أو لائحة، لا تنهار مجالس الإدارات باستقالة الضباط الأربعة..

▪️يا أخي حرام عليك..

▪️حرام عليك والله…

▪️أنفهم من زعمك هذا أن مادبو إذا استقال ولم يتبق للمجلس أي ضابط من ضباطه الأربعة، ستبقى أنت والأعضاء الذين ناصروك وأعادوك، لتكملوا الفترة المتبقية من دورة المجلس؟؟!!!!!

▪️معقولة يا أخ؟؟!!

▪️أما كفاكم الدمار الإداري الذي الحقتموه بالمريخ من جراء مناكفاتكم وصراعاتكم الشخصية…؟؟!!

▪️أما كفاكم الحريق الذي اشعلتموه في دياره، وأفقد النادي هويته وهيبته أمام الاتحاد المنحاز أصلا لجماعتكم نكاية في جماعة أخرى؟؟!!

▪️يا أخي الكريم……. إنت وبقية الأعضاء استقيلوا يرحمكم الله.. وحافظوا على ما تبقى من ودّ كنا نكنّه لكم…

▪️منو فيكم الكان بدفع أو يدعم عشان تصروا على البقاء إذا ابتعد سوداكال، واستقال مادبو وعلي أبشر وعمر محمد عبد الله ؟؟!!

▪️عموماً………..

▪️أصلا لا خير فيكم ولا في هؤلاء الأخيرين الذين تناطحونهم ويناطحونكم..!!

▪️فإذا كنتم تحبون المريخ ونحن لا نشك في ذلك.. وتهمكم مصلحته وأيضا لا نشك في ذلك؛ فاذهبوا جميعاً، الله يرضى عليكم.. وافسحوا المجال لغيركم، عسى أن يكونوا خيراً منكم، ونشهد في عهدهم استقرار نادينا العظيم..

*آخر السطور*

▪️يقال إن الدكتور كمال شداد يجتهد كثيراً في معالجة أزمة الهلال الإدارية لأن أهله جادون في مساعيهم لإيجاد حل، ويعسكرون في مكتبه يومياً من أجل هذا الهدف، بينما أهل المريخ يكتفون بالتنظير في القروبات والصحف..

▪️ليت لجنة سحب الثقة المريخية تعلن حالة الطوارئ في صفوفها، وتعسكر يومياً في مكاتب الاتحاد، ولا تنفض إلا بعد أن تنتزع قراراً يخدم الهدف الذي تشكلت من أجله… وأهو السلطات الصحية بدأت في فك الحظر عن الجمعيات العمومية، وأكدت عدم ممانعتها على انعقادها وفق الشروط والضوابط المعروفة..

*إلى والي الجزيرة*

▪️رسالة إلى والي ولاية الجزيرة الموقر.. دكتور عبدالله ادريس..

▪️قرية الغسيناب واحدة من أجمل قرى بلادي الحبيبة.. يسكنها حوالي أربعة آلاف وخمسمائة نسمة.. تتبع لمحلية شرق الجزيرة من الناحية الشرقيه لمدينة ودراوة.. وينعم أهلها بمدرستين وسبعة مساجد، ومركز صحي، وسبعة بيارات مياه ولها سوق قيد الانشاء.. وقد ساهم سكانها في ثورة ديسمبر.. وشاركوا الشعب السوداني العظيم في تغيير النظام السابق ولهم مواقف ونضالات لا يريدون عليها جزاء ولا شكورا غير تنزيل شعارات الثورة حرية سلام وعدالة..

▪️سيدي الوالي لقد مضغنا الصبر ليل نهار، عسى ولعل حكومة الثورة تنظر إلينا بعين الإهتمام.. ولكنها للأسف لم تفعل ذلك حتى الآن..

▪️وكل ما نرجوه منك أخي الوالي، هو المساهمة في إكمال مشروع (كهرباء قرية الغسيناب).. وليتك تسجل زيارة ميدانية لها.. فهذه المنطقة رغم موقعها الجغرافي المميز، وحركة سكانها النشطة، تعيش شوارعها ودور أهلها في ظلام دامس بعد مغيب الشمس بسبب عدم وجود الكهرباء.. أما المركز الصحي والمدرستان والمساجد؛ فتستمد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. لهذا فقد تحرّك نفر من أهلها لمعالجة هذه القضية، وبدأوا بتكوين جمعية في مارس عام ٢٠١٧م، وتم تسجيلها رسمياً بمحلية شرق الجزيرة .. وأولى مهام هذه الجمعية، الاتصال بالجهات المختصة وتوفير الدعم اللازم.. وتم فتح حساب باسمها في البنك الزراعي فرع رفاعة.. وأعددنا دراسة بالتنسيق مع الهيئة القومية للكهرباء.. وقدرت التكلفة ب(٦٢) مليار جنيه ..

وتم الاتفاق مع شركة اورلداي للبدء في التنفيذ، ومن جانبها نجحت الجمعية في جمع مبلغ ثلاثة مليار جنيه، وتم إيداعها في بنك المزارع.. واستوردت الشركه حوالي ٣٢٠ عموداً، وعدداً من بكرات الأسلاك، ومجموعة من المعدات اللازمة.. إلا أن العمل توقف بعد ذلك بسبب جائحة كورونا.. وكل ما نرجوه بعد عودة العمل في المشروع أن تكون لكم مساهمة فاعلة في تكملة المشروع، حتى ترى القرية النور مثلها مثل القرى والمدن المجاورة لها، كقرية الكتوتاب التي تبعد عنها حوالي اثنين كيلومترا.. ومدينة ود راوة..

▪️وفقك الله أخي الوالي في موقعك الجديد وأعانك على خدمة البلاد والعباد.. وكلنا ثقة في أن تنهض بالولاية.. وللمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع، يمكنك الاتصال برئيس الجمعية نصر الدين علي مصطفي على رقمه 0960134977.. ولك شكري.. أخوك عبدوش عاصم.. قرية الغسيناب..

▪️وكفى.