عاجل.. تأجيل التوقيع على اتفاق السلام للإثنين المقبل

الجمعة 28 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال يس إبراهيم وزير الدفاع السودانى، إنه تم تأجيل التوقيع على اتفاق السلام ليوم الإثنين، لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن اتفاق السلام، مؤكدا انه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام.

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وتابع وزير الدفاع السودانى فى تصريحات اليوم لسكاى نيوز، أنه سيتم التواصل مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام، وأن قوات الحركات المسلحة مرحب بهم للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيهم التدريب المطلوب.

كانت وكالة السودان للأنباء (سونا) قد أكدت أن 5 قتلى سقطوا وجُرح 6 أشخاص في مواجهات اندلعت اليوم في محيط سوق مدينة كسلا، في شرق السودان، واندلعت الاشتباكات على خلفية تسيير رافضين لتعيين الوالي الجديد صالح عمار، لمسيرة احتجاجية، وكانت وزارة الداخلية السودانية أعلنت - قبل أيام - أن لجنة أمن ولاية كسلا قررت إعلان حالة حظر التجوال الشامل بأرجاء مدينة كسلا، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى وتأمين الجسور ومداخل المدينة.

وقالت رئاسة قوات الشرطة - يوم /الثلاثاء/ الماضي - إن مدينة كسلا شهدت أحداث عنف قبلي إثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى استقبال والي الولاية المعين صالح عمار، مما أدى إلى وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر، وتوجه وفد وزاري رفيع المستوى إلى ولاية كسلا؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.