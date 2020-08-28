شيخ الصاغة : حملة التفتيش الأخيرة عطلت البيع والشراء بالكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال شيخ الصاغة محمد تبيدي في تصريح لـ( السوداني) إن العمارة شبه مغلقة بعد إجراء حملة التفتيش التي تمت من قبل الشرطة أمس الأول، نافياً معرفته بتوقيت استئناف العمل، مضيفا بان الوضع غير مستقر فضلا عن توقف حركتي البيع والشراء وإغلاق كافة محلات عرض المجوهرات لحين الوصول لتقرير نهائي من الجهات الأمنية مبينا أن سعر جرام الذهب الخام(10٫700) جنيه أما المشغول فاستقر في(12٫5) ألف جنيه، وقال إن التفتيش أحدث ربكة في الحركة التجارية بالعمارة.

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