الشركة الإفريقية الزراعية : إرتفاع إنتاجية فول الصويا لـ(5) آلآف فدان

الخليج 365 : أكد رئيس مجلس الشركة الإفريقية الزراعية د. وجدي ميرغني نجاح زراعة محصول فول الصويا بمشروع الجزيرة والمناقل

وكشف لدى مخاطبته يوم الحقل الذي نظمته الشركة الإفريقية الزراعية القطاع الأوسط أمس تحت شعار (نحو تنمية زارعية شاملة ورؤى مستقبلية لسودان زراعي بالشراكات التعاقدية) كشف عن توسع الشركة في زراعته إلى أن وصلت 5 آلاف فدان بمتوسط إنتاجية، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية فول الصويا بلغ 1.5 طن للفدان، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية لمحصول فول الصويا في تثبيت التربة .

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