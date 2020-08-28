عاجل.. وصول وفد وزاري إلى كسلا للوقوف على الأوضاع

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الجمعة 28 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وصل إلى كسلا صباح اليوم وفد حكومي رفيع المستوى بتكليف من د عبد الله حمدوك رئيس الوزراء للوقوف على الأوضاع الأمنية وتعزيزها ودفع الجهود الرامية لوضع حد لأعمال العنف والاشتباكات على خلفية تعيين الوالي الجديد لولاية كسلا.
وقد سقط خمسة قتلى على الاقل في الصدامات القبلية التي شهدتها كسلا خلال اليومين الماضيين إضافة لخسائر مادية فادحة.
وسيقدم الوفد المواساة باسم الحكومة لضحايا هذه الاحداث المؤسفة ويلتقي بالقيادات التنفيذية والسياسية في كسلا.
ويضم الوفد كل من ,الفريق اول الطريفي ادريس وزير الداخلية ,وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح,وزيرة الشاب والرياضة الأستاذة ولاء البوشي ,ومدير عام الشرطة الفريق اول عز الدين الشيخ ,والفريق منور عثمان مدير هيئة العمليات وعدد من كبار قيادات الجيش والدعم السريع والمخابرات العامة والشرطة وممثلين لرئاسة الوزراء والنيابة العامة ووفد اعلامي كبير.
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