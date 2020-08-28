قرار بشأن التداول في بيع وشراء ونقل القمح بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة أمر طوارئ رقم (1م) لسنة 2020م بإلغاء أمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م الخاص بحظر التداول في البيع والشراء والتنقل لمحصول القمح بولاية الجزيرة. وذلك إستنادا على قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس لسنة 2020م الخاص بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2020م بشان حظر شراء القمح المحلي علي البنك الزراعي. ووجه الأمر وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة والبنك الزراعي ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ الأمر.

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