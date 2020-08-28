والي الجزيرة يعفى المدراء العامين بالوزارات ويعين آخرين

أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة أمس قراراً بإعفاء المدراء العامين بالوزارات حيث شمل قرار الإعفاء كل من:
١/ الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة
٣/ الأستاذة توحيدة بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية
٣/ الأستاذ حيدر الصادق بشير مدير عام وزارة الشباب والرياضة
٤/ الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة
٥/ اللواء شرطة معاش جعفر بري محمد الأمين مدير عام وزارة الثقافة والإعلام
٦/ الأستاذ قمر الدولة محمد إبراهيم مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية
٧/ الدكتور نجم الدين الأمين خالد مدير عام وزارة التخطيط العمراني
كما أصدر سيادته بحسب (سونا)، قراراً بتكليف مدراء عامين بالوزارات وسمي القرار كل من:
١/ الأستاذة نادية أحمد محمد التهامي مديراً عاماُ للمالية والإقتصاد والقوي العاملة
٢/ دكتور أيمن إبراهيم عبد القادر مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية
٣/ الأستاذ عماد الدين محمد دفع السيمت مديراً عاماً لوزارة الشباب والرياضة
٤/ دكتور أحمد المصطفي محمد شيخ إدريس مديراً عاماً لوزارة الصحة
٥/ دكتور طارق مصطفي أبو بكر مديراً عاماً للثقافة والإعلام
٦/ الدكتور صفية عبد الرحمن عبد الله مديراً عاماً لوزارة الرعاية الإجتماعية
٧/المهندس فتح الرحمن محمد عبد الرحمن مديراً عاماً لوزارة التخطيط العمراني
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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