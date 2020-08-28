وفد وزاري من رئيس الوزراء إلى كسلا

توجه إلى ولاية كسلا صباح اليوم وفد وزاري رفيع المستوى تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.

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ويذكر أن مدينة كسلا شهدت أمس بحسب (سونا)، اندلاع مواجهات دامية حول محيط سوق المدينة سقط خلالها خمسة قتلى وأصيب ستة آخرون إصابات متفاوتة وذلك على خلفية تسيير الرافضين لمسيرة احتجاجية ضد تعيين الوالي الجديد لولاية كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)