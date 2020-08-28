قوة عسكرية تعترض مبادرة خلاص القضارف وترفض استلام المذكرة

قطعت قوة من الجيش مسلحة بالدوشكات بقيادة نقيب الطريق أمام موكب مبادرة القضارف للخلاص قبيل وصوله لقيادة الفرقة الثانية مشاة، وحالت دون وصوله للقيادة، ورفضت قوة الجيش استلام المذكرة، و اعتدى أحد أفرادها على عربة الإعلام المصاحبة للموكب.
وكان الموكب قد تحرك ظهر أمس بحسب صحيفة الجريدة، بشارع المليون ثائر بسوق مدينة القضارف مطالباً باسترداد الشركات من قادة الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية إلى الحكومة المدنية.
من جانبه استنكر القيادي بمبادرة الخلاص عبد الله محمد عبد الله استيلاء قيادة الجيش على الشركات، وأكد أن نموذج انقلاب السيسي في مصر غير قابل للتطبيق في السودان وأن ذلك دونه المهج والأرواح.
وفي السياق تلا القيادي بالمبادرة حسين طه المذكرة التي كان من المفترض تسليمها لقيادة الجيش وأوضح أن قوات الدعم السريع تضع يدها على غابة الفيل بمحلية وسط القضارف، فضلاً عن أن الكتيبة ١٧ بمحلية الفشقة استولت على أرض مزارعي القرية 1.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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