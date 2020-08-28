مصادر تكشف ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الدراسة

كشفت مصادر بأسواق محلية أم درمان، عن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وضعف كميات طرحها بالأسواق وتوقف تجار الجملة عن البيع حالياً لتقلبات السوق وارتفاع الدولار. وسجلت الأحذية ارتفاعاً يفوق 100% عن أسعارها السابقة، فيما بلغت دستة الكراسات 300 جنيهاً. Advertisements وعزا عدد من التجار بحسب صحيفة السوداني، أسباب أرتفاع اسعار الأدوات المدرسية لأكثر من ثلاثة أضعاف، بسبب توقف عملية الاستيراد بعد جائحة كورونا وتأثر معظم المستوردين بأسعار الدولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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