سُحُب رعدية وأمطار اليوم “الجمعة” بعدد من ولايات السودان

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر – ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (كسلا، النيل الأزرق، النيل الأبيض، سنار، القضارف، جنوب وغرب كردفان ودارفور الكبرى) خلال اليوم “الجمعة” حتى صباح الغد.

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وبحسب صحيفة السوداني، حذّرت هيئة الأرصاد، مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)