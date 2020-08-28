مفاجأة.. سائق يهرب بـ(500) ألف دولار

فر سائق سيارة تتبع للبنك السوداني المصري هارباً وبداخلها (500) ألف دولار مساء أمس من أمام البنك بفندق السلام روتانا بشارع المطار شرق الخرطوم.

وقال مصدر إن السائق كان يعمل ضمن إسطاف السائقين بالبنك، وكان يعمل أمس على نقل الأموال برفقة اثنين من الموظفين، من فروع البنك بالخرطوم، إلى الفرع الرئيسي بشارع المطار، وأضاف المصدر أن الموظفين جمعوا من الفروع (3) مليار بالعملة المحلية إلى جانب (500) ألف دولار، ووضعوها في صناديق وفق إجراءات التأمين، وعند وصولهم الفرع الرئيسي حمل الموظفان صناديق العملة المحلية وأدخلاها إلى المقر وعند عودتهما وجدا السائق قد هرب بالدولارات.

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وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني، إلى أن إدارة البنك أخطرت الشرطة، وبدورها نشرت اﻷخيرة أوصاف السيارة بوكس دبل كاب بلون أبيض خاصة بنقل الأموال، نشرتها على جميع الارتكازات، ومشطت الطرقات الرئيسية للقبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)