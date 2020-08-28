عاجل| أسعار العملات في السودان اليوم الجمعة.. مفاجأة بشأن الدولار

الجمعة 28 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بعد أن كسر حاجز 200 جنيه مسجلا قفزة تاريخية، عند مستوى 205 جنيهات، بحسب وسائل إعلام سودانية.



واستقر سعر الدولار الرسمي لدى البنوك العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وأعلنت الحكومة السودانية الشهر الماضي أنها تعتزم التعويم التدريجي للجنيه السوداني في غضون عامين لخفض سعره إلى السعر الفعلي، لكن تأخر تنفيذه، رغم تردد أنباء عن تطبيق القرار خلال أيام.

وعن أسباب تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، رأي بعض المتعاملين في سوق الصرف السودانية، أن مضاربات تجار الذهب لشراء المعدن الأصفر بسعر يزيد عن ثمنه الطبيعي بنحو 10%، في ظل تداول 95% من النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، هو السبب الرئيسي لارتفاع الدولار وانهيار الجنيه السوداني.

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وأكد بعض العاملين في سوق الصرف السودانية أن الأغلبية العظمى من المقبلين على شراء الدولار والعملات الصعبة هم من تجار الذهب، حيث وصفهم البعض بـ"أباطرة السوق السوداء".

وقفز اليورو إلى 65.05 جنيه للشراء و65.38 جنيه للبيع مقابل 61.86 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشة البنك المركزي، فيما سجل في السوق الموازية (السوداء) سعر 235 جنيها.

كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 72.63 جنيه للشراء و72.99 جنيه للبيع مقابل 68.29 جنيه للشراء و68.63 جنيه للبيع، وفقا للمركزي السوداني، بينما جاء سعره في السوق السوداء عند 262 جنيها.

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

كما سجل الدينار الكويتي 178.86 جنيه للشراء و179.75 جنيه للبيع في نفس البنك.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 54.50 حنيه، والدرهم الإماراتي 55.10 جنيها.