وزارة الطاقة : منتصف الشهر المقبل ستصل بواخر محملة بالوقود الي البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقع وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع المعادن، محمد يحيى، وصول بواخر محملة الوقود إلى البلاد منتصف سبتمبر المقبل.وكشف يحيى في تصريحات صحفية عن فرز العطاءات الخاصة باستيراد الوقودوقال إن وزارة المالية أوقفت التعاقدات واعتمدت العطاءات لاستيراد الوقود، وأضاف “في الفترة السابقة من رمضان وحتى الآن كان يتم الشراء للوقود بعد توفير جزء من المبلغ”، وأردف: (كان يتم تجميع قريشات ويدفعوها يعني قدر ظروفك).

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