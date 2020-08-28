إرتفاع غير مسبوق لأسعار مواد البناء وركود في الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفعت أسعار مواد البناء والتشييد بسوق السجانة مع ضعف القوة الشرائية. وأكد الطيب أحمد الطيب من مركز توزيع الحديد بالسجانة لـ (الإنتباهة) تضاؤل كمية البيع بسبب ارتفاع الأسعار في المصانع مع عدم استقرار قيمة الدولار في السوق الموازي، وهذا أدى لتحفظ التجار على البيع، لافتاً إلى أن الطلب الأكبر على الحديد من فئة المغتربين. وأشار إلى أن طن حديد الأسعد 135 ألف جنيه (4 لينية ــ 5 لينية)، إنتاج أوميقا وفيرونايل 130 ألف جنيه، وأبانوب 135 ألف جنيه، وطن الحديد 8 ملي شرشر يتراوح ما بين 140 ــ 145 ألف جنيه و(3) لينية قيمتها 140 ألف جنيه. وفي ذات الأثناء اشتكى صاحب مغلق أبو رؤى بالخرطوم ربيع عبد الله من ارتفاع أسعار الأسمنت وقلة الطلب بشكل كبير مع التقلبات التي تسيطر على السوق، وقال إن قيمة الطن من إنتاج مصنعي بربر وعطبرة 27 ألف جنيه، فيما إنتاج مصنعي صخر والشمال 25 ألف جنيه. وذهب صاحب مغلق ببحري محمد إبراهيم لذات الاتجاه بارتفاع الأسعار وتأثرهم بالركود الكبير، مشيراً إلى أن لوح الزنك الأمريكي 6 قدم بلغ ألفي جنيه، ولوح الفايبر ارتفع إلى 1500 جنيه