أمين ديوان الزكاة: الخزينة تسلمت ترليون ونصف جنيه في ديسمبر

الخليج 365 :

كشف الأمين العام للديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان عن تسلمه خزينة الديوان في شهر ديسمبر من العام الماضي وبها مبلغ ترليون ونصف جنيه.

وأوضح في مؤتمر صحفي بعطبرة امس ان المبلغ تم صرفه على الفقراء والمساكين وقال (ان التغيير في الديوان يتم عبر لوائح وسياسات عبر لجنة تراجع العمل وتضع السياسات الجديدة التي حددت من خلالها نسبة71 بالمائة للفقراء والمساكين).

وأردف هذه سياسة متسقة مع الظرف الراهن ،وشدد على ضرورة إعادة تكوين لجان الزكاة القاعدية في أسرع وقت لتعين الديوان في الجباية والصرف.

وأكد مدير الزكاة ان سياسات الديوان في المرحلة المقبلة تركز على الأسر المتعففة من جهته توقع أمين ديوان الزكاة بولاية نهر النيل الهادي الحاج سليمان ان نصيب الولاية من زكاة الذهب للعام2020م سيصل الى 500مليون جنيه ولفت الى ان نصيب الولاية من أموال زكاة الذهب في الوقت الراهن بلغ 200مليون جنيه .