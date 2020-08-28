لجنة تضم (40) خبيراً ومسئولاً لتسلم الأصول المستردة عبر التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تسلمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، 5 ، شركات للتحويلات المالية ، من لجنة إزالة التمكين .
وشكلت المالية لجنة مختصة لتسلم الأصول المستردة ، برئاسة وزيرة المالية د. هبة محمد علي وعضوية 25 من جهات الاختصاص و15 شخصاً من الخبراء والمختصين في تقييم وتصفية الأصول .
وتأتي خطوة تسلم شركات الصرافات المالية ، عقب قرارات لجنة إزالة التمكين الاخيرة ، التي اعلنت استرداد أصول واموال صرافات اليمامة ، الرائد ، الليرة ، ارجين ودينار، واكدت اللجنة في مؤتمر صحفي سابق ، أن هذه الشركات تتبع للامن الشعبي وحزب المؤتمر الوطني المحلول .
وانعقد اجتماع بمقر بنك السودان المركزي ، مع مشرفي الصرافات وتم الاتفاق فيه على عدد من المخرجات من بينها تشكيل الفرق الخمسة التي كلفت باستلام الشركات والصرافات وتتكون هذه الفرق من محاسبين قانونيين، مراجعين، مختصي تقنية معلومات ومستشارين.
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