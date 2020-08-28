الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على غزة بالصواريخ الارتجاجية.. والمقاومة ترد بقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسل الميادين بتنفيذ طائرات الاجتلال الإسرائيلي الحربية قصف عنيف على المنقطة الوسطى في قطاع غزة.

وأكد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استخدمت الصواريخ الارتجاجية في استهداف القطاع، مع تحليق كثيف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، ترافقت مع أصوات انفجارات هزت غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية إسرائيلية بالإضافة إلى دبابة، أغارت على “بنية تحتية تحت أرضية، وموقع عسكري تابعة لحركة حماس في قطاع غزة”.

وقال إن ذلك “رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة نحو إسرائيل أمس”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وأضاف “نعمل بحزم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وخرق سيادتها”.

من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ، وقالت إن ذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم، إن “ما قامت به المقاومة الفلسطينية اليوم هو في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وقصفه مواقع المقاومة والذي حذرت منه الإحتلال مراراً وتكراراً”.

وأضاف أن رد المقاومة هذا “تأكيد على أنها لن تتردد في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبنا والدفاع عنه أمام أي عدوان، وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار”، محملاً الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات التصعيد على غزة وقصف مواقع المقاومة واستمرار الحصار والإستخفاف بحياة الناس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وشدد برهوم على أن إستمرار حصار غزة وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود والدواء، جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله إنه تم “رصد إطلاق 6 قذائف من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية”.

الخبير بالشؤون العربية، يوني بن مناحِم، قال إن “حماس ترتقي درجة في ردودها على غارات سلاح الجو في القطاع، وتهدد بتوسيع القصف نحو إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “صباح اليوم أطلقت 6 قذائف صاروخية نحو إسرائيل، سقطت في مناطق مفتوحة. منحى حماس هو زيادة الضغط على إسرائيل كي توافق على مطالبها.

الميادين