كشف مسؤولون ببنك أم درمان الوطني، عن ضبط حالات تزوير في عدد من فروع البنك، تخص مؤسسات بينها حكومية.
وقال مسؤول بإدارة المراجعة في البنك أمس (الخميس) خلال ورشة تدريبية ،في مهارات كشف التزوير والتزييف لمنسوبي البنك بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، قال إنهم ضبطوا ثلاث حالات لتزوير شيكات من بينها شيكات خاصة بهيئة الموانئ البحرية بفرع بورتسودان، وفرع حلة كوكو وفرع الصناعات.
ووصف المسؤول بحسب صحيفة السوداني، عملية تزوير شيك هيئة الموانئ البحرية بأن الشخص تحصل على دفتر شيكات وجمع معلومات كافية عن الحساب والتعاملات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عمليات تزوير شيكات لمؤسسات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.