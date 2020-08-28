مُشاورات لإعفاء والي كسلا وتعيين عسكري

مشاورات بين مجلسي السيادة والوزراء بشأن تطورات الأوضاع في كسلا تتجه إلى استقالة الوالي صالح عمار واختيار شخصية عسكرية أو خلفيتها عسكرية من خارج الولاية لخلافته وفرض حالة الطوارىء حتى نهاية العام وصياغة خطة لتنقية الأجواء بين المكونات الاجتماعية وتعزيز التعايش السلمي بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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