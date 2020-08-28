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لجنة مفصولي الخارجية ترحب بتقرير الخبير المستقل

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رحبت لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، بتقرير الخبير المستقل ارستيد ننونسي عن حالة حقوق الإنسان في السودان للفترة من 27 سبتمبر 2019م إلى 16 يوليو 2020م وفق البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية ورفع القدرات.

 

وثمنت اللجنة في بيان أمس بحسب صحيفة الصيحة، إشارة التقرير للفصل التعسفي لمنسوبي وزارة الخارجية وكذلك بقية منسوبي الخدمة المدنية وفقاً للشكوى التي تقدمت بها اللجنة للخبير المستقل والمفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس الماضي.

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وقالت اللجنة، إن الانشغالات التي عبر عنها تقرير الخبير المستقل تتطلب من مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين التي ستعقد في جنيف خلال 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2020م اتخاذ التدابير اللازمة وفق الآليات المعتمدة بما في ذلك الإجراءات الخاصة لدفع حكومة الفترة الانتقالية للوفاء واحترام تعهداتها الوطنية والدولية بشأن حقوق الإنسان.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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