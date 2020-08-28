أصحاب المخابز يعتزمون تسيير موكب لمجلس الوزراء

أعلن المكتب التنفيذي لأصحاب المخابز، عزمهم تسيير موكب لمجلس الوزراء لحثه على التدخل وحل الأزمة التي يعاني منها القطاع.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للمخابز عصام الدين عكاشة لمصادر أنهم لم ولن يتراجعوا عن مطالبهم، أو التوقف عن العمل، وتوقع حدوث انفلات كبير في أسعار الخبز ومدخلات الإنتاج بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار.

وشكا عكاشة بحسب صحيفة الصيحة، من عدم توافر الدقيق وارتفاع تكلفة التشغيل، وقال إن سعر كرتونة الخميرة ارتفعت من (4000) جنيه إلى (5400) جنيه، ونوه لانعدامها بالأسواق بالرغم من الطلب، وجركانة الزيت من (4000) جنيه الأسبوع المنصرم إلى (5200) جنيه هذا الأسبوع، إضافة لارتفاع أسعار العمالة اليومية التي وصلت (120) جنيهاً، وارتفاع سعر البراون (الخشب الذي يستعمل لاستخراج الخبز من الفرن) من (60) جنيهاً إلى (1000) جنيه، وجوال الملح (50) كيلو من (302) جنيه إلى (1400) جنيه.

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وقال عكاشة إن الأمر اصبح فوق طاقتهم والحكومة تطلب منهم الوقوف بجانبها، وأضاف “لكن الأمر أصبح أكبر منا، ولأن خسائرنا كبيرة وأدت لخروج عدد من المخابز من دائرة الإنتاج لعدم تحملها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)