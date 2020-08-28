الشرطة تلقي القبض على (85) تاجر عملة

ألقت الشرطة القبض على (85) متهماً من تجار العملة وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية ودونت في مواجهتهم بلاغات بقسم شرطة الخرطوم شمال، جاء ذلك مواصلة لحملات شرطة الولاية لتعقب مخربي الاقتصاد وتجار العملة. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، شنت الشرطة الحملة بقوة مقدرة لوسط الخرطوم في محيط الجامع الكبير وبرج البركة وفندق المريديان مستهدفة السريحة المجاهرين بصورة غير حضارية ودون احترام للسلطات وقوانينها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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