تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * واشنطن تدفع بثلاثة شروط للخرطوم * الفيضان يُهدد العاصمة * أصحاب المخابز يعتزمون تسيير موكب لمجلس الوزراء صحيفة السوداني الدولية: * أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة: الرسوم تجاوزت الـ(300%) * الشرطة تلقي القبض على (85) تاجر عملة Advertisements * تجدد الأحداث بكسلا والحرية والتغيير تحمل المسؤولية لـ”حمدوك” والوالي * النيل يفيض وأهالي الحسانية الشقيلاب يستغيثون صحيفة الدار: * استمرار الاشتباكات الدامية بكسلا ومحاولة إغتيال ناظر الهدندوة برصاص قناصة * أحمد البلال يكتب: أطفال المايقوما يا وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية * “تتريس” وحرق للإطارات بشارع الستين * النيل يفيض بقوة ويغمر مناطق كثيرة بولاية الخرطوم * الإعدام شنقاً لمتهم بقتل التاجر الطاهر داخل عربته * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الرياضيات الأساسية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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