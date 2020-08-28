عناوين الصحف السياسية السودانية بتاريخ اليوم الجمعة 28 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم:

مصدر رفيع : سيناريوهات أسوأ بكسلا خلال ساعات ما لم يتدخل المركز.

أنباء عن تعرض الناظر ترك لمحاولة إغتيال ومحتجون يغلقون الطريق المؤدي للموانئ.

حمدوك يبتعث وفدا للوقوف علي الأوضاع ميدانيا بمدينة كسلا.

الفيضان يبلغ أعلي مستوي منذ «100» سنة ويغمر مواقع حيوية بالعاصمة.

السياسي

الجبهة الثورية تستأنف نشاطها داخل تحالف قوى التغيير

الطاقة : منتصف الشهر المقبل ستصل بواخر محملة بالوقود الي البلاد

هل سيتم إقالة الوالي .. بعد تجدد احداث كسلا وسقوط قتلى وجرحى دعوات للتهدئة؟

طعن ضد مجلس السيادة وقوى التغيير

وزارة الري:النيل وصل إلى مناسيب غير مسبوقة ويعزل مناطق بالخرطوم

صحيفة الوطن:

حميدتي :”مافاضين للشتيمة” وحكم السودان عذاب

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب العملات

الحزب الشيوعي يرفض التطبيع ويهاجم حكومة حمدوك والجيش

المالية تتسلم أصول “٥” شركات من إزالة التمكين

صحيفة السوداني

النيل يغمر منازل بأحياء الخرطوم ومواطنون يستغيثون لإسعافهم بـ خيام

قِوى الحُرية والثورية تُوقِّعان على رؤية الإصلاح السياسي والتنظيمي والهيكلي للحُرية والتغيير

لجنة الفيضانات بوزارة الري: لا نتوقع انحساراً لمناسيب النيل خلال الستة أيام المقبلة

المالية تشرع في تسلم أصول من لجنة إزالة التمكين

حزب الأمة يحمل الحكومة مسؤولية أحداث الشرق ويقول «ما حذرنا منه حدث بالفعل»

أهالي « ود رملي» شمالي الخرطوم يطلقون نداء استغاثة لنجدتهم

صحيفة النيل الدولية:

الترتيبات الأمنية تؤجل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والثورية

استمرار الأحداث الداميه بكسلا

المالية تتسلم شركات مصرفية من لجنة التفكيك

وزير الثقافة والإعلام يتبنى إحياء صناعة السينما

Advertisements

صحيفة السوداني الدولية:

الكنين: ثورة ديسمبر قامت لإعادة الحقوق وإنهاء المحسوبية والتمييز

فساد إداري بمستشفى أمبدة النموذجي وإضراب مستمر للعاملين

والي كسلا إقامتي بالخرطوم بطلب من رئيس الوزراء

النيل الثائر يقتحم مجلس الوزراء

أسر ضحايا 11 سبتمبر تطالب السودان بتعويضات (335) مليون دولار

صحيفة آخر لحظة:

كسلا .. المركز يتدخل واعمال نهب ومصرع اثنين وقبض مسلحين

الخبير المستقل يحذر من ثورة جديدة بسبب الاوضاع الاقتصادية

معتصمو أم بدة: (الا يجينا الوالي)

المالية تشرع في استلام اصول من (ازالة التمكين)

والي نهر النيل لـ (المواطنين): أصبروا علينا

صحيفة صوت الأمة:

أحداث دامية وفوضي بكسلا ونجاة الناظر ترك من محاولة اغتيال

تأجيل توقيع اتفاق السلام لمنتصف الاسبوع القادم

اكتمال قائمة مرشحي الحرية و التغيير لمناصب الوزراء الشاغرة

صحيفة تاسيتي الاخبارية

النيل يخرج عن السيطرة ويغمر أجزاءً واسعة من الخرطوم

330 مليون دولار تعويضات مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب

انفجار الأوضاع بكسلا قتل وحرق ونهب للمتاجر

إلغاء حظر التداول في بيع وشراء وتنقل القمح بالجزيرة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

وفد وزاري إلى كسلا بتوجيه من رئيس الوزراء

دقلو يلتقي باعضاء مبادرة السلم الاجتماعي

اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة ابيي تطلق مبادرة اليد البيضاء

قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية توقعان اتفاقا سياسيا

تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

وزير الثقافة والإعلام يؤكد تبنيه إحياء صناعة السينما

طرح 75 مربع للاستثمار التعدينى فى عطاءات الشهر المقبل

قرارا بإعفاء لجنة تسيير هيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب،، بالخرطوم

وزارة التربية بالخرطوم تعلن موعدا لإمتحانات العالقين

76247 طالبا وطالبة يجلسون للشهادة السودانية بالجزيرة

إلغاء حظر التداول في بيع وشراء وتنقل القمح بالجزيرة

وزارة الري :ارتفاع غير مسبوق للنيل

ولاية الخرطوم تشهد فيضاناً عالياً للنيل بمناطق متفرقة

والي جنوب دارفور يتعهد بتنفيذ مطالب إعتصام برام

نهر النيل تستهدف زراعة 770 ألف فدان للموسم الشتوي

شنقراي يطلع على أداء الجهاز المصرفي بولاية البحر الأحمر