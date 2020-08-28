تنسيقية البني عامر تتهم ناظر عموم قبائل الهدندوة بإثارة خطاب الكراهية والعنصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حملت تنسيقية عمد قبائل البني عامر، فلول النظام السابق مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية كسلا ، وقالت إن الحشود المليونية غير المسبوقة التي خرجت في مسيرة سلمية تطالب باستكمال هياكل السلطة المدنية وتعجيل استلام والي كسلا صالح عمار لمهامه اخافت الفلول وحاولوا إفشال نتائجها فدعوا إلى مسيرة مدفوعة القيمة، وأشارت إلى أن المسيرة جنحت الي النهب والسلب والاعتداء على العزل المدنيين وإتلاف الممتلكات وإشعال النيران في سوق كسلا وقتل عدد من الأبرياء، وقالت التنسيقية في بيان ان الأمور وصلت لهذا الوضع الخطير بسبب عدم قيام اللجنة الامنية بدورها، في وقت اتهمت ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك بإثارة خطاب الكراهية والعنصرية، وطالبت التنسيقية الحكومة بفتح تحقيق في الأحداث واتخاذ الاجراءات القانونية واستعجال استلام الوالي المدني صالح عمار لمهامه لحفظ الأمن وملئ الفراغ الدستوري والتنفيذي بالولاية.

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