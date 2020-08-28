والي كسلا يلتقي لجنة من مجلس السيادة لمعالجة أزمة المدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر ان والي كسلا صالح عمار لم يتقدم باستقالته أو تتم إقالته. والتقت امس لجنة من مجلس السيادة، بصالح، لبحث الأزمة في الولاية وإيجاد حلول لها. وقالت المصادر ان الوالي عمار؛ نادى بضرورة نزع فتيل الأزمة اولا، عبر إزالة الاحتقان القبلي، والابتعاد عن كل ما يؤجج الفتن والنعرات العنصرية، لإيجاد أرضية لتوافق سياسي لحل الأزمة.

كما التقى أمس عمار بوزير الداخلية ومدير عام الشرطة للوقوف على الاستعدادات الأمنية لدعم الولاية في هذه الفترة.

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