الدكتور الأصم يقدم شهادته في أحداث فض الإعتصام للجنة اديب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بتجمع المهنيين السودانيين الدكتور محمد ناجي الأصم، امس الخميس تقديمه لشهادته في احداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران 2019 .

وقال الاصم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدمت شهادتي في فض الاعتصام للجنة التحقيق المستقلة بعد ان تلقيت طلب استدعاء رسمي من طرفها .

وعبر الاصم عن سعادته من استدعائه للادلاء بشهادته وبالعمل الجاد الذي تبذله اللجنة في التحقيق .