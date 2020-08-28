الدكتور الأصم يقدم شهادته في أحداث فض الإعتصام للجنة اديب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن القيادي بتجمع المهنيين السودانيين الدكتور محمد ناجي الأصم، امس الخميس تقديمه لشهادته في احداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران 2019 .
وقال الاصم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدمت شهادتي في فض الاعتصام للجنة التحقيق المستقلة بعد ان تلقيت طلب استدعاء رسمي من طرفها .
وعبر الاصم عن سعادته من استدعائه للادلاء بشهادته وبالعمل الجاد الذي تبذله اللجنة في التحقيق .
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