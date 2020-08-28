اشرافية ابيي تعرب عن ارتياحها للتوافق بين وجهات النظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة ابيي عن اطلاق مبادرة اليد البيضاء لتعزيز جهود السلام فى المنطقة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة ابيي بالخرطوم وثمن اللواء الركن عثمان محمد الشيخ رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة ابيي فى تصريح لوكالة الانباء (سونا) الجهود التي يبذلها النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ، للدفع بملف ابيي وتحقيق السلام والوحدة وذلك من خلال لقاءاته في جوبا .
واعربت اللجنة الاشرافية المشتركة عن ارتياحها للتوافق والتقارب بين وجهات النظر تجاه هذه القضية المعقدة ، مؤكدة سعيها الدؤوب لبسط الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي وجعل ابيي منطقة تكامل بين البلدين وجسر للتواصل مع الاشقاء.
يذكر ان مبادرة اليد البيضاء تتضمن العديد من البرامج التوعوية والاجتماعية والثقافية والطبية لصالح انسان المنطقة وتلبية حاجاته ودعم الاستقرار .
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