اتفاق بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توصلت الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى اتفاق سياسي قضي بمشاركة الجبهة في جميع قرارات الائتلاف إلى حين عقد مؤتمر تداولي يهدف إلى إصلاح وإعادة هيكلة التنظيم.

رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس والى يمينه عمر الدقير خلال تصريحات في جوبا بعد توقيع الاتفاق السياسي

وتوترت العلاقة بين الطرفين أثر نفض الحرية والتغيير لاتفاق سياسي توصل إليه بعض أعضائها مع الجبهة الثورية في 25 يوليو 2019، وتفاقمت بعد ضغوط مارستها الأخيرة على الحكومة لعدم تعيين حكام الولايات المدنيين مما جعل الخطوة تتأخر عدة أشهر.

ووصل جوبا، الأسبوع الفائت، وفد من الحرية والتغيير وقادة في حزب الأمة وتجمع المهنيين السودانيين، لإجراء لقاءات سياسية مع الجبهة الثورية، أسفرت عن هذا الاتفاق.

وقال بيان مشترك، صادر عن الطرفين الخميس بعد اجتماعات امتدت لعشر أيام في جوبا، “تم الاتفاق على آلية فعالة تحقق التشاور وتنسيق المواقف السياسية بين جميع مكونات الحرية والتغيير حول قضايا الراهن بما يضمن مشاركة الجبهة الثورية ومشاورتها في القرارات المتعلقة بإدارة الفترة الانتقالية لحين انعقاد المؤتمر التداولي”.

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وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استئناف الجبهة الثورية نشاطها ضمن التحالف، سيما انها كانت من الأطراف الموقعة على الإعلان الذي بموجبه تأسس الائتلاف.

واتفقت الحرية والتغيير والجبهة الثورية على عقد مؤتمر لإصلاح التنظيم وتطوير هياكله حتى يتمكن من إسناد السلطة الانتقالية، على أن تُكون لجنة تحضيرية تمهد لالتئام المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيضع خارطة طريق متفق عليها، تتضمن قضايا الشعب السوداني الرئيسية، لتُنفذ في الفترة الانتقالية، إضافة إلى تحديد الوجهة السياسية للائتلاف لتتسق مع أهداف الثورة والوثيقة الدستورية واتفاق السلام الشامل وإعلان الحرية والتغيير.

وتعهدت الحرية والتغيير، حسب البيان، بدعم عملية السلام الجارية في جنوب السودان، ودعم كل الأطراف لتنفيذ الاتفاق، الذي تقول الوساطة إن التوقيع عليه بالأحرف الأولى سيكون الاثنين المقبل.