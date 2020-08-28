مسؤول في هيئة مياه الفاشر يقدم بلاغا ضد 8 اشخاص طالبوا...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دون مرتضى عثمان منصور، وهو مسؤول في هيئة مياه بولاية شمال دارفور، بلاغاً ضد 8 من شباب حي ”الشرفة“ بمدينة الفاشر عاصمة الولاية، بينهم أساتذة وموظفين، لجهة اعتراضهم في أداء عمله.
وأبانت رسالة موجهة إلى حاكم الولاية، أن البلاغ يضم أسماء ثلاثة من الشباب والشيوخ، لم يكونوا موجودين في يوم الذي اعتبره، (عثمان)، اعتراضاً عن عمله، وإعتبرت الرسالة البلاغ كيديا واستهدافاً للاجسام المطلبية والثورية بالحي.
وأكد مصدر مطلع لـ ”صوت الهامش“ إدخال الأشخاص الـ 8 في الحبس، وقضوا نحو عدة ساعات، ثم أفرج عنهم بالضمان، ومع تحويل البلاغ للقاضي.
ونوه إلى أن من المحبوسين 3 موظفين و3 أساتذة بينهم مدير مدرسة عمره فوق الخمسين، ادخلوا في زنازين ضيقة.
وأشار إلى أن موضوع توزيع المياه، في الأحياء، فيه كثير من المشاكل، وحرمان مئات الأسر، بسبب شخص له علاقة بالهيئة، في حي آخر مجاور تذهب إليه المياه.
وطالبت الرسالة التي طالعتها ”صوت الهامش“ بتوفير المياه، وذلك بعد أن دفع مواطني الحي ملايين الجنيهات، لدعم لهيئة مياه شرب الفاشر لصيانة وترميم الخط القديم لحي الشرفة.
في السياق، أكد مصدر آخر، إن مواطنين من حي الشرفة، هاجموا الموظفين داخل مكاتب الهيئة، وإندلعت بينهم مشادات كلامية، الأمر الذي جعل عثمان يدون بلاغا ضد 8 منهم لاعتراضهم عن العمل، غير أن جهة تدخلت للوساطة بين الطرفين، فاعتذر المواطنين للموظين الذين قبلوا الاعتذار.
وأتهمت الرسالة المسؤول بالهيئة، باستهداف ومعاكسة، مواطني الحي، ولفتت إلى أنه لم يمنح الحي حصته من المياه حسب الجدول، وعند ممارسة الضغوط عليه، يمارس عليهم المكر بضخ مياه انسيابية وضعيفة تتبدد في المواسير المتشعبة ولاتصل المنازل.
وطالبت حاكم ولاية شمال دارفور، ولجنة إزالة التمكين، بالنظر في أمر هيئة مياه الشرب، لجهة أنها فيها أشخاص حصلوا على وظائفهم بالانتماء الحزبي والقبلي في عهد النظام البائد.
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