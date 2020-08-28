مسؤول في هيئة مياه الفاشر يقدم بلاغا ضد 8 اشخاص طالبوا...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دون مرتضى عثمان منصور، وهو مسؤول في هيئة مياه بولاية شمال دارفور، بلاغاً ضد 8 من شباب حي ”الشرفة“ بمدينة الفاشر عاصمة الولاية، بينهم أساتذة وموظفين، لجهة اعتراضهم في أداء عمله.

وأبانت رسالة موجهة إلى حاكم الولاية، أن البلاغ يضم أسماء ثلاثة من الشباب والشيوخ، لم يكونوا موجودين في يوم الذي اعتبره، (عثمان)، اعتراضاً عن عمله، وإعتبرت الرسالة البلاغ كيديا واستهدافاً للاجسام المطلبية والثورية بالحي.

وأكد مصدر مطلع لـ ”صوت الهامش“ إدخال الأشخاص الـ 8 في الحبس، وقضوا نحو عدة ساعات، ثم أفرج عنهم بالضمان، ومع تحويل البلاغ للقاضي.

ونوه إلى أن من المحبوسين 3 موظفين و3 أساتذة بينهم مدير مدرسة عمره فوق الخمسين، ادخلوا في زنازين ضيقة.

وأشار إلى أن موضوع توزيع المياه، في الأحياء، فيه كثير من المشاكل، وحرمان مئات الأسر، بسبب شخص له علاقة بالهيئة، في حي آخر مجاور تذهب إليه المياه.

Advertisements

وطالبت الرسالة التي طالعتها ”صوت الهامش“ بتوفير المياه، وذلك بعد أن دفع مواطني الحي ملايين الجنيهات، لدعم لهيئة مياه شرب الفاشر لصيانة وترميم الخط القديم لحي الشرفة.

في السياق، أكد مصدر آخر، إن مواطنين من حي الشرفة، هاجموا الموظفين داخل مكاتب الهيئة، وإندلعت بينهم مشادات كلامية، الأمر الذي جعل عثمان يدون بلاغا ضد 8 منهم لاعتراضهم عن العمل، غير أن جهة تدخلت للوساطة بين الطرفين، فاعتذر المواطنين للموظين الذين قبلوا الاعتذار.

وأتهمت الرسالة المسؤول بالهيئة، باستهداف ومعاكسة، مواطني الحي، ولفتت إلى أنه لم يمنح الحي حصته من المياه حسب الجدول، وعند ممارسة الضغوط عليه، يمارس عليهم المكر بضخ مياه انسيابية وضعيفة تتبدد في المواسير المتشعبة ولاتصل المنازل.

وطالبت حاكم ولاية شمال دارفور، ولجنة إزالة التمكين، بالنظر في أمر هيئة مياه الشرب، لجهة أنها فيها أشخاص حصلوا على وظائفهم بالانتماء الحزبي والقبلي في عهد النظام البائد.