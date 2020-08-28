فيصل: بومبيو اكد أن إزالة السودان من قائمة الإرهاب سيتم مباشرة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفقت الحكومة الانتقالية بالسودان، مع الإدارة الأمريكية، على رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، مقابل دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، الخميس، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، إن “حكومة بلاده، اتفقت مع الإدارة الأمريكية، على رفع اسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأضاف صالح، أن ذلك سيأتي “بالتزامن مع دفع تعويضات، لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة، في نيروبي ودار السلام عام 1998، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار”، مشيرا إلى أن “الاتفاق متوقف على الدفع”.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الخارجية السودانية، في بيان، قرب التوصل إلى “تسوية مرضية” مع أسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا.

وأضاف صالح، أنه “تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة صدور تشريع من الكونغرس، يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلا في المحاكم الأمريكية”.

وتابع أن “وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي كان يزور الخرطوم، قبل أيام (الثلاثاء)، أكد للسلطات هناك، أن إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستتم مباشرة عقب دفع مبلغ التسوية”.