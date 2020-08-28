تربية الخرطوم تحدد موعد إمتحانات مرحلة الأساس للطلاب العالقين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن انعقاد إمتحانات مرحلة الأساس للطلاب العالقين من أبناء المغتربين من المراكز الخارجية بالخرطوم والولايات والذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحان بسبب جائحة كورونا . وقالت الوزارة إن الامتحانات ستكون غدا السبت الموافق٢٠٢٠/٨/٢٩ بمدرسة البركة الأساسية ببري. وأهاب جهاز المغتربين بكل الطلاب المعنيين الحضور في الزمان والمكان المحددين،ولمزيد من الاستفسار.. ت.٠١٢٣٦٦٤٥٠٣

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