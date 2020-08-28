نجاة مساعد الرئيس المخلوع والناظر ترك من نيران قناصة بكسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت مدينة كسلا امس الخميس اندلاع مواجهات دامية حول محيط سوق المدينة سقط خلالها خمسة قتلى واصيب ستة آخرون اصابات متفاوتة وذلك على خلفية تسيير الرفضين للوالي الجديد على كسلا مسيرة احتجاجية.

ووفقاً لوكالة الانباء (سونا) فقد تعرضت السيارة التي كانت تقل ناظر قبيلة الهدندوة، الناظر سيد محمد الأمين ترك، وهو في طريقه لمخاطبة الحشد الى إطلاق نار من قناصة من احد البنايات عند مدخل السوق العمومي أدى إلى تهشيم الزجاج الخلفي ، الا ان الناظر لم يصب حيث لم يخترق الرصاص هيكل السيارة التي كانت تقله مع مساعد الرئيس السابق موسي محمد احمد والقيادي حامد قليل .

وقد تمكنت السلطات من القاء القبض على مطلقي النار الجناة .

حدث ذلك بينما كانت اعداد كبيرة من المواطنين احتشدوا لاستقبال للوفد عند مدخل كسلا بمنطقة ريبا قبالة الطريق القومي.

وآثار ذلك الحادث حفيظة الحشود من الرافضين مما أدى إلى إحراق عدد من المحال التجارية علاوة على عمليات حرق وسلب ونهب لعدد من المحال التجارية بسوق كسلا قبل أن تتصدى لهم السلطات.