شرطة الخرطوم تضبط 85 تاجر عملة بالسوق العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت شرطة ولاية الخرطوم؛ حملات الخميس ضمن خطة شرطة الولاية؛ لتعقب مخربي الاقتصاد وتجار العملة بمنطقة وسط الخرطوم في محيط الجامع الكبير وبرج البركة وفندق المريديان مستهدفة السريحة المجاهرين بالتعامل بالنقد الاجنبي بطريقة مخالفة لقوانين التعامل بالنقد الأجنبي وعدم الحصول على التصديق الذي يخول لهم البيع والشراء للعملات.

وقد اسفرت الحملة عن ضبط 85 متهم وجدت بحوزتهم مبالغ مالية سودانيه واجنبية تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الخرطوم شمال

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