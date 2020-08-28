خبراء يحذرون من إنقسام حاد بين المكون العسكري والمكون المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد خبراء ان قوى الحرية والتغيير لم تتحسب لنتيجة محاولاتها بصورة مفرطة إلغاء اللوم والفشل بالنسبة لمعالجة الأوضاع المتافقمة حاليأ بالبلاد على طرف آخر ولم يجدوا هذه المرة سوى الجيش.

ويرى مراقبون إن الحرية والتغيير سحبت عبارة التبرير المتمثلة في النظام البائد من دفتر التبرير ووضعها في مكانه في محاولة مسميته لاسقاط كرة لهب الفشل على الجيش.

واشار محللون سياسيون الي أنه بدأ واضحا للعيان الآن الإنقسام الحاد بين المكون العسكري والمكون المدني بسبب المدنيين وخاصة قوي الحرية والتغيير والتي فشلت حتى الآن في الاتفاق على برنامج ينقذ البلاد ولفتوا الي أن اجتماع ظاهر ان اجتماع الأمس لم يتفقوا على شئ نظرا لعدم وجود بيان صادر يوضح للناس الحاصل.

وقال الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب إن استمرار الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير في ظل تفاقم الأوضاع بالسودان والتكالب الدولي والاقليمي على البلاد سيزيد من شدة الإنقسام في المشهد وزيادة حدة الاستقطاب ومعاناة الموَاطنين. وراي أن عدم مواجهة الشعب وتوضيح الحقائق له ومحاولة إيجاد تبرير لا يقوم على واقع يفقد الحكومة مصداقيتها.

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