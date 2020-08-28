الوساطة تؤجل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية من...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الوساطة لمفاوضات السلام بجنوب السودان بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية على تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى من اليوم الجمعة الموافق ٢٨ – ٨ إلى يوم الاثنين الموافق ٣١ – ٨ الساعة الحادية عشر بقاعة الحرية في العاصمة جوبا.

وقال رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس دولة الجنوب، توت قلواك، في مؤتمر صحفي بفندق بيراميد في العاصمة جوبا ان العمل على تنقيح الأوراق في ملف الترتيبات الأمنية بدارفور والبروتوكول السياسي في المنطقتين سيتواصل يوم غد وبعد الغد.

وأوضح توت بأن حفل التوقيع سيخاطبه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وسيشهده حضور كبير من السودان ووزراء خارجية دول الايقاد، تشاد، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الصديقة للسودان.