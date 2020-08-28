محامي يدفع بطعن ضد مجلس السيادة وقوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفع المحامي الطيب عبد الجليل، بطعن إداري لقاضي محكمة الطعون الإدارية المختص بالمحكمة العليا ضد المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، بسبب عدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

وقال عبد الجليل في عريضة الطعن إنه ومنذ تاريخ 16 نوفمبر من العام الماضي، لم يتم تشكيل المجلس التشريعي من قبل المطعون ضدهم، كما لم يتم الفصل في أي من القضايا المودعة أمام المحكمة الدستورية لعدم تشكيلها من قبل مجلس السيادة.

وأكد عبد الجليل في العريضة أن لديه مصلحة في إقامة الطعن الإداري لتضرر موكليه من عدم تشكيل المحكمة الدستورية وتضررهم أيضاً من عدم تشكيل المجلس التشريعي لمساءلة مجلس السيادة “مطعون ضده” عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية.

والتمس عبد الجليل في العريضة من المحكمة إصدار حكم يقضي بإجبار المطعون ضدهم بتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.